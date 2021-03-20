Хищения в детдоме Алматы: дело передано в суд

Аружан Саин выразила надежду на то, что допустившие вопиющие нарушения прав детей, понесут заслуженное наказание.

Дело о хищениях в отношении директора детского дома №1 в Баганашыле передано в суд. Об этом сообщила детский омбудсмен Аружан Саин в Facebook, передает zakon.kz.

Дети и выпускники Алматинского областного детдома обратились к Саин в августе прошлого года. Они заявили об украденных деньгах с их счетов, на которые поступали госпособия и соцпомощь. Они предоставили выписки со своих счетов.

Мной незамедлительно были направлены письма в правоохранительные органы и в Департамент экономических расследований (ДЭР) по городу Алматы – с тем, чтобы дело было взято на контроль и выявлен весь круг лиц, ответственных за совершение данных преступлений. Включая и людей, входивших в состав аудиторской комиссии и проверявших жалобы на хищение средств со счетов детей в 2019 году – на предмет качества проверки и возможного наличия сговора для сокрытия преступлений. Еще я просила инициировать проверки сохранности денег на счетах всех детей всех детских учреждений интернатного типа и еще раз проверить на предмет нарушений прав детей на получение либо своевременность назначения государственных пособий, - сообщила Аружан Саин.

Она отметила, что на днях сотрудники Агентства по финансовому мониторингу РК завершили расследование уголовного дела в отношении работников и должностных лиц детдома. Следователи установили, что одним из социальных педагогов совершены присвоение и растрата денежных средств, поступавших воспитанникам детского дома в качестве пособий по утере кормильца и по инвалидности.

В результате воспитанникам детского дома нанесен материальный ущерб в особо крупном размере – на общую сумму 68,5 млн тенге, что повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов.

В настоящее время уголовные дела по фактам присвоения или растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере (ст. 189 ч. 4 УК РК) в отношении социального педагога и халатности (ст. 371 ч. 1 УК РК) в отношении директора детского дома направлены в суд.

Также в Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы сотрудниками ДЭР переданы материалы по факту халатности должностных лиц Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области КВГА МФ РК и Управления образования Алматинской области, проводивших проверки данного детдома.

Детский омбудсмен поблагодарила Департамент экономических расследований по Алматы за их работу и выразила надежду на то, что лица, допустившие вопиющие нарушения прав детей, понесут заслуженное наказание.

А самое главное, что нанесенный детям ущерб будет возмещен в скорейшее время и в полном объеме. Я надеюсь, что суд и прокуратура уделят этому особое внимание. Сейчас идет большая работа с правоохранительными органами, в частности с Агентством по финансовому мониторингу, Агентством по противодействию коррупции, Комитетом внутреннего государственного аудита Минфина и Генеральной прокуратурой по большому спектру защиты прав детей, особенно детей, находящихся в учреждениях систем образования, социальной защиты и здравоохранения. За каждое преступление и нарушение прав детей должно наступать неотвратимое наказание. В скором времени мы выйдем с рядом предложений о системных изменениях, которые должны будут максимально защитить права детей, - заключила она.

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