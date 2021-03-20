Два человека погибли в ДТП на трассе Алматы - Усть-Каменогорск

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное производство.

19 марта 2021 года около 16.30 часов по автодороге Алматы - Усть-Каменогорск произошло смертельное ДТП, сообщает zakon.kz.

В южном направлении на 89-ом км, 57-летний водитель автомашины "Лада Ларгус" не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на препятствие – колесоотбойник.

В результате ДТП, водитель транспортного средства скончался на месте происшествия, а пять его пассажиров госпитализированы в больницу города Капшагай, - говорится в сообщении пресс-служба ДП Алматинской области.

Как стало известно позже, около 17 часов один из пассажиров от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное производство по ст. 345 ч.4 УК РК. В рамках следственных действий назначены все необходимые экспертизы.

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