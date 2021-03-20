Жителя ВКО осудили на 3.5 года за кражу породистых щенков

Приложение zakon.kz
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Двадцати трех летнего осужденного поставили на учет.
Житель одной из сел ВКО украл породистых щенков своего друга, сообщает zakon.kz.
Он позвонил своему другу по видео связи по мессенджеру WhatsApp и увидел находящихся во дворе породистых щенков. После разговора он придумал как их украсть и на следующий день поехал к нему в деревню и тайно похитил 3-4 месячных щенков, с целью продать для собственных нужд.
О пропаже щенков в полицию сообщили потерпевшие.
Я поехал в город Усть - Каменогорск и специально купил для себя этих породистых щенков. Они находились у меня во дворе. Искал по селу, но безуспешно. После обратился в полицию и нашли моих щенков, - рассказал хозяин щенков.
За это преступление 23 летний парень получил 3,5 года ограничения свободы.
Двадцати трех летнего осужденного поставили на учет. Ему судом назначено наказание в виде 3,5 года ограничения свободы. Также ему судом возложены определенные обязанности. Мы ознакомили его условиями отбывания наказания,- сказал капитан юстиции Турсын Азамат.
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