Жителя ВКО осудили на 3.5 года за кражу породистых щенков

Двадцати трех летнего осужденного поставили на учет.

Житель одной из сел ВКО украл породистых щенков своего друга, сообщает zakon.kz.

Он позвонил своему другу по видео связи по мессенджеру WhatsApp и увидел находящихся во дворе породистых щенков. После разговора он придумал как их украсть и на следующий день поехал к нему в деревню и тайно похитил 3-4 месячных щенков, с целью продать для собственных нужд.

О пропаже щенков в полицию сообщили потерпевшие.

Я поехал в город Усть - Каменогорск и специально купил для себя этих породистых щенков. Они находились у меня во дворе. Искал по селу, но безуспешно. После обратился в полицию и нашли моих щенков, - рассказал хозяин щенков.

За это преступление 23 летний парень получил 3,5 года ограничения свободы.

Двадцати трех летнего осужденного поставили на учет. Ему судом назначено наказание в виде 3,5 года ограничения свободы. Также ему судом возложены определенные обязанности. Мы ознакомили его условиями отбывания наказания,- сказал капитан юстиции Турсын Азамат.

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