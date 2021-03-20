В Костанайской области Наурыз празднуют, опираясь на вековые традиции

Фото: pavlodarnews.kz

Свою лепту в это вносят неправительственные организации, которые активно организовывают различные мероприятия направленные на сохранение и продвижение национальных традиций и обычаев.