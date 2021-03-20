Турция вышла из конвенции по защите прав женщин

При этом вице-президент страны заявил, что борьба за защиту их прав будет продолжена.

Турция заявила о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что борьба за защиту прав женщин в стране будет продолжена.

Действие конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, подписанной от имени Турецкой Республики 11 мая 2011 года и утвержденной постановлением правительства от 10 февраля 2012 года, прекращено в отношении Турецкой Республики, — говорится в президентском указе, опубликованном в официальном издании Rеsmi Gazete.

Эта конвенция стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами. Вслед за Турцией к ней присоединились еще 33 страны.

Наша искренняя борьба за то, чтобы довести положение турецкой женщины в обществе до уровня, которого она достойна, будет продолжена при сохранении наших традиционных ценностей. Нет необходимости искать лекарство снаружи, подражать другим для этой высшей цели, — прокомментировал это решение в Twitter Фуат Октай.

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