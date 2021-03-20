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Эпицентр землетрясения расположен в 818 км на юго-запад от Алматы.
Днем 20 марта на юго-западе от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.
20 марта 2021г. в 13:43 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 818 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"
Энергетический класс землетрясения 10.6.Магнитуда MPV 4.9.Координаты эпицентра 37.25° с.ш. 71.26° в.д.Глубина 120 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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