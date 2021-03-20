Ветер сорвал крышу со здания в ВКО

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Площадь крыши - 680 кв. метров. Никто не пострадал.
Сильный ветер сорвал кровлю крыши в Глубоковском районе Восточного Казахстана, сообщает zakon.kz.
YK-news.kz приводит информацию пресс-службы ДЧС ВКО.
20 марта из-за сильного ветра, достигающего 16 м/с, кровля крыши птицефабрики в поселке Предгорное была сорвана.
Площадь крыши - 680 кв. метров. Никто не пострадал. На месте работает комиссия.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!