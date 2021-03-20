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Ветер сорвал крышу со здания в ВКО

Фото: yk-news.kz 20 марта 2021, 17:02

Площадь крыши - 680 кв. метров. Никто не пострадал.

Сильный ветер сорвал кровлю крыши в Глубоковском районе Восточного Казахстана, сообщает zakon.kz.

YK-news.kz приводит информацию пресс-службы ДЧС ВКО.

20 марта из-за сильного ветра, достигающего 16 м/с, кровля крыши птицефабрики в поселке Предгорное была сорвана.

Площадь крыши - 680 кв. метров. Никто не пострадал. На месте работает комиссия.

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