Казахстанский девелопер построит отель международной сети Hilton в Ташкенте

Новый объект будет построен в самом центре города. В отеле предусмотрены 120 номеров и бизнес-центр. Благодаря строительству будут созданы десятки новых рабочих мест.

Инновационный строительный холдинг BI Group построит отель международной сети Hampton by Hilton Tashkent Park Abdula Kodiri в столице Узбекистана. Компания является не только застройщиком, но и инвестором проекта. Сумма инвестиций составит 7 миллиардов тенге, сообщает zakon.kz.

20 марта состоялась торжественная церемония закладки капсулы в основание будущего отеля. Казахстанскую сторону в церемонии представлял Председатель Совета директоров BI Group Айдын Рахимбаев и Советник-Посланник посольства РК в Узбекистане Канат Хасенов. С узбекской стороны в мероприятии приняли участие заместитель Хокима города Ташкент по инвестициям Шароф Рахманов и основатель Murad buildings Мурад Назаров.

Hampton by Hilton Tashkent Park Abdula Kodiri – четвертый совместный проект BI Group и Hilton Worldwide. В 2017 году холдингом был построен Hilton Astana в городе Нур-Султан, в 2020 году - Hampton by Hilton Turkistan в духовной столице Казахстана – Туркестане. В настоящее время ведется строительство отеля сети Hilton на берегу Каспийского моря в новом туристическом центре Актау. В прошлом году холдингом BI Group было подписано генеральное соглашение с Hilton Worldwide о строительстве 10 отелей Hampton by Hilton в Центральной Азии. Стратегия компании – построить сеть отелей Hilton по Казахстану и Узбекистану в соответствии с генеральным соглашением с Hilton Worldwide о строительстве 10 отелей Hampton by Hilton в Центральной Азии. В ближайшие 5 лет данное соглашение будет реализовано.

Реализация проекта в Ташкенте начнется в мае 2021 года, его завершение запланировано на июнь 2022 года.

Узбекистан переживает туристический бум. За три года количество туристов в стране утроилось и составило 6 миллионов человек в 2019 году. Доходы от туризма за этот период также увеличились - с 430 миллионов долларов до 1 миллиарда 313 миллионов долларов. Реализация проекта позволит создать комфортные условия для гостей, приезжающих в Ташкент, местные граждане получат неоценимый опыт работы в известной гостиничной сети международного уровня Hilton. Хотел бы также отметить доступную ценовую политику отеля. Проект станет примером успешного бизнес сотрудничества двух наших братских республик. Председатель Совета директор BI Group Айдын Рахимбаев

Первым проектом BI Group в Ташкенте стало строительство ЖК NRG Oybek общей площадью 66 тыс. кв., в него инвестировало $33 млн. В партнерства с Murad Buildings казахстанская компания в Узбекистане развивается в нескольких направлениях - жилом, коммерческом и инфраструктурном строительстве, а также в управлении объектов. Партнеры ставят амбициозную цель - занять лидирующую позицию на рынке строительства в Узбекистане, достигнув объемов 500 тыс. кв. м. в год. Также в рамках благотворительной деятельности BI Group планирует открыть в Ташкенте первый "Дом мамы".

Справка: BI Group - инновационный строительный холдинг, лидер на рынке недвижимости Казахстана. Ведет свою деятельность с 1995 года, за 25 лет работы заслужил репутацию профессионального и надежного партнера. Входит в рейтинг крупнейших строительных компаний мира ENR Top 250 Global Contractors.

BI Group и узбекистанский девелопер Murad Buildings создали совместную компанию NRG. Первыми инвестиционными проектами совместного предприятия стали жилые комплексы NRG Oybek и Mirzo Ulugbek в Ташкенте.

BI Property - одна из 7 компаний, входящих в состав Холдинга BI Group. Занимается управлением и эксплуатацией объектов коммерческой недвижимости.

Hilton — всемирно известная сеть отелей, включающая в себя 17 брендов гостиниц различной категории. Сеть насчитывает около 6 000 отелей по всему миру.

