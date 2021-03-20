Толпа на вокзале в Семее попала на видео

Приложение zakon.kz
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Учитывая действующие в Казахстане ограничительные меры, подобное столпотворение - безусловное нарушение.
В соцсетях Казахстан появилось видео, на котором запечатлена огромная толпа людей, которых держат перед дверью, не выпуская на перрон, сообщает zakon.kz.
Видеозапись опубликовал Instagram-паблик @zello_semey. В пояснении к видео, опубликованном Arnapress.kz, говорится, что поезд Кызылорда – Семей опаздывает на два часа.
Учитывая действующие в Казахстане ограничительные меры, подобное столпотворение - безусловное нарушение. Ни о какой социальной дистанции речь не идет.
В руководстве Семейского отделенческого управления санэпидконтроля на транспорте прокомментировали произошедшее.
Сегодня там на два часа опоздал кызылординский поезд. На перроне было скользко. Пока там осыпали песком, минут 20-30 людей не выпускали на перрон. Потом уже выпустили (…) Я переговорила с линейным отделом полиции. Сейчас они составят рапорт, отправят нам, и мы на основании этого рапорта будем принимать меры. руководитель Семейского отделенческого управления санэпидконтроля на транспорте Гуля Кембаева
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