Заболеваемость в Алматы помолодела - Жандарбек Бекшин

О новых штаммах можно сказать, что их заразность выше на 70%, чем штамм, который циркулировал у нас в прошлом году.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин обозначил основные тенденции заболеваемости в городе, сообщает zakon.kz.

В стране ведутся исследования на элемент мутации коронавируса.

О новых штаммах можно сказать, что их заразность выше на 70%, чем штамм, который циркулировал у нас в прошлом году.

При этом, мы говорим о вероятном нахождении. То есть, данная диагностика проводилась на наличие трех штаммов, которые сейчас широко циркулируют в мире - британский, бразильский и южноафриканский штаммы. Конкретно идентификация того или иного штамма сейчас продолжается дополнительными исследований. Для этого были проведены как ПЦР, так и работа по секвенированию возбудителя. Только после этого мы можем говорить конкретно какой штамм обнаружен. Жандарбек Бекшин

По его словам, заболеваемость помолодела. Если в 2020 году болели рожденные восьмидесятых, то в этом году уже с девяностых годов.

Удвоилось вдвое количество заболевших детей дошкольного возраста. Эти свойства как раз говорят, что обладает очень высокой заразностью. Почему мы сегодня оперативно принимаем меры, чтобы прекратить распространение, и причем более жесткими ограничительными мерами. Мы также видим, что идет наполняемость инфекционных стационаров, при этом обращаем внимание на более высокое количество средних, тяжелых случаев. За это время наши специалисты научились лечить, принимать адекватные меры. Тем не менее, наша задача на сегодня – остановить распространение, несмотря на такие его патогенные свойства. Жандарбек Бекшин

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