В Таразе открылся реабилитационный комплекс для инвалидов

Перед областной властью стоит задача открыть реабилитационные центры для детей и взрослых с ограниченными возможностями в каждом районном центре и городах области, - Бердибек Сапарбаев.

"С верой в будущее!" - именно такой жизнеутверждающий девиз встречает посетителей реабилитационно-оздоровительного центра для людей с инвалидностью "Асар", который открылся в Майской роще Тараза с участием акима области Бердибека Сапарбаева, сообщает zakon.kz.

Здесь свое будущее дети и взрослые с особыми потребностями строят сами, но, конечно же, не без помощи государства и добрых людей. Сегодня в Жамбылской области проводится целенаправленная политика по поддержке людей с инвалидностью. По инициативе главы региона предприняты значительные шаги в данном направлении.

Так, в прошлом году в новое здание переехал центр реабилитации и адаптации детей с инвалидностью. Для этих целей из областного бюджета было выделено 170 миллионов тенге. На дополнительно выделенные 12 миллионов тенге закуплена мебель и необходимое оборудование. Если раньше здесь могли обучаться 40 воспитанников, то теперь их количество увеличилось до 68.

Также началось строительство реабилитационно-оздоровительного комплекса "Асар". А в августе 2020 года заработал реабилитационный центр на территории спортивного комплекса "Атлетик". Сейчас здесь восстанавливают здоровье больные, переболевшие коронавирусной инфекцией. Но в дальнейшем центр будет расширен и займется также реабилитацией людей с инвалидностью.

Как отметил тогда Бердибек Сапарбаев, перед областной властью стоит задача открыть реабилитационные центры для детей и взрослых с ограниченными возможностями в каждом районном центре и городах области. Подобное учреждение в текущем году появится в городе Каратау Таласского района. В планах областного акимата развивать иппотерапию.

С учетом оперативной работы команды главы региона, от слов до их воплощения проходит немного времени. Свидетельством этому - открывшийся сегодня комплекс "Асар", рядом начинается строительство центра иппотерапии.

Стоит отметить, что 57 миллионов тенге на возведение комплекса были выделены ТОО "Айкын МСБ". Бюжетные средства не расходовались. Местные власти предоставили 0,9 гектара земли, общая площадь помещений свыше 900 квадратных метров. Главная задача комплекса – помочь инвалидам адаптироваться в обществе, почувствовать себя нужными, освоить профессии и начать зарабатывать исходя из своих физических возможностей. Одновременно здесь могут обучаться и трудиться до 60 человек.

Комплекс состоит из двух корпусов – главного и бизнес-инкубатора, то есть мастерских. В первом разместились 30 кабинетов, еще восемь помещений – в бизнес-инкубаторе. К услугам инвалидов семь швейных, три токарных, фрезерный и лазерный станки, есть дробилка. Те из посетителей центра, которые могут самостоятельно передвигаться либо заниматься сидячей работой, осваивают новые профессии с тем, чтобы в дальнейшем трудоустроиться либо открыть собственное дело.

Все кабинеты оборудованы мебелью, для занятий спортом предусмотрены велотренажер, теннисный стол и беговая дорожка.

Год назад мы давали обещание, что в следующем году будет отркыт новый комплекс. Оно выполнено. Теперь комплекс необходимо расширять, построить баню, бассейн, центр иппотерапии. Вы люди большого мужества и огромного жизнелюбия, учите всех преодолевать трудности и достигать намеченных целей. Выражаю благодарность спонсорам и строителям за качественную работу. Всех поздравляю с Наурыз мейрамы! Бердибек Сапарбаев

Искреннюю благодарность всем тем, кто протянул руку помощи, выразил председатель ОЮЛ "Асар" Руслан Толегенов.

Сегодня для нас большой праздник. И глубоко символично, что он состоялся в годовщину празднования 30-летия Независимости страны. С каждым годом увеличивается помощь государства социальной сфере. Несмотря на тяжелые условия последних лет, мировой экономический кризис и пандемию коронавирусной инфекции, не был сокращен ни один социальный пакет. Наоборот, поддержка только усиливалась. Бердибек Машбекович как никто другой знает изнутри все тонкости решения социальных вопросов, и большая удача для нас, что именно он возглавил Жамбылскую область. Все наши инициативы находят отклик у акима области. Сегодня власть, бизнес и НПО действуют в унисон, мы как одна большая семья, - эмоционально выступил Руслан Толегенов.

Затем председатель ОО "Молодежное общество инвалидов" Айгерим Даулетбаева показала акиму области новые помещения. В кабинете диспетчерской службы инватакси Сивара Нурматова рассказала, что только в прошлом году было оказано свыше 17 тысяч транспортных услуг. Бердибек Сапарбаев тут же дал поручение руководителю управления координации занятости и социальных программ Жорабеку Баубекову изыскать средства для закупки еще двух машин инватакси.

Это будет большим подспорьем как для детей, так и для взрослых, - отметил глава региона.

Здесь также занимаются подготовкой детишек для обучения в общеобразовательной школе. Действуют психологическая служба, есть кабинеты массажа, палаты дневного стационара, врачебный и процедурный кабинеты, кабинет электрофореза.

В бизнес-инкубаторе люди постарше занимались резьбой по дереву, шитьем, токарными работами. Аким области распорядился передать "Асару" расположенную поблизости футбольную площадку. Также по соседству на площади 2,6 тысячи квадратных метров начнется строительство центра иппотерапии. На месте строительства Бердибек Сапарбаев совместно с председателем областного совета ветеранов Еркинбеком Солтыбаевым заложил капсулу с посланием грядущим поколениям, принял участие в посадке деревьев на территории комплекса.

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