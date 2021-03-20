Праздник в новой квартире: в Таразе вручили ключи от 90 квартир

Стоимость каждого дома, построенного в рамках государственной программы "Нурлы жер", составляет 446 миллионов тенге, общая площадь застройки – более шести тысяч квадратных метров.

Накануне праздника Наурыз мейрамы сданы в эксплуатацию два 45-квартирных дома в 15-м микрорайоне Тараза. Ключи новоселам вручил аким области Бердибек Сапарбаев, сообщает zakon.kz.

Генеральным подрядчиком практически идентичных многоэтажек является известная в регионе строительная компания "Бином". Стоимость каждого дома, построенного в рамках государственной программы "Нурлы жер", составляет 446 миллионов тенге, общая площадь застройки – более шести тысяч квадратных метров.

Главное для любого человека - это собственная крыша над головой. Поэтому одной из приоритетных целей государства является решение жилищной проблемы. Приняты различные государственные программы, облегчаются условия ипотечного кредитования. Мы будем и дальше увеличивать объемы жилищного строительства с тем, чтобы сократить количество очередников. К примеру, только в Таразе их более 30 тысяч. Желаю вам крепкого здоровья, и чтобы детский смех всегда раздавался в ваших новых квартирах. обратился к новоселам глава региона

Всего в этот день ключи от новых квартир получили 30 человек, в том числе выпускники детских домов, инвалиды, неполные семьи, сотрудники бюджетных организаций и государственные служащие.

Не скрывала своей радости молодая семья Асылхана Ормана и Айданы Шымырбаевой, которые первыми получили ключи из рук Бердибека Сапарбаева. Они воспитывают сына трех лет, а девочке нет и годика.

Ранее мы кочевали по съемным квартирам. Теперь настал новый этап жизни в нашей семье – мы имеем собственное жилье! - смеется Айдана Шымырбаева

Ей вторит мать-одиночка Индира Абишева, имеющая также двух детей 11 и 9 лет. А Перизат Садермекова надеется, что с каждым годом количество молодых семей с собственным жильем будет только увеличиваться. Что, несомненно, благоприятно отразится и на демографической ситуации в целом по стране.

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