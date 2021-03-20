Ситуация с коронавирусом в Алматы будет ухудшаться - Бекшин

Приложение zakon.kz
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Если мы выполним намеченные настоящим постановлением строгие ограничительные мероприятия, то нам удастся снизить заболеваемость, - Бекшин.
Главный санитарный врач города Алматы дал неутешительный прогноз по заболеваемости COVID-19, сообщает zakon.kz.
По его словам, к концу марта ситуация ухудшится.
Мы считаем, что ситуация будет ухудшаться, поскольку мы видим, насколько заразен этот штамм. Но наша задача вести контроль, чтобы ситуацию удержать в фарватере в настоящее время 400-500 (случаев в сутки – ред.) и потом приступить к методичному снижению. Если мы выполним намеченные настоящим постановлением строгие ограничительные мероприятия, то нам удастся снизить заболеваемость. То есть разорвать цепочку заражения, воздействовать на механизм передачи инфекции. Жандарбек Бекшин
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