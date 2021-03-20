Президент подписал несколько законов

Внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты РК.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Главой государства подписаны:
- Конституционный закон "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан"
- Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы"
- Закон "О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях"
- Закон "О ратификации Соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза"
- Закон о ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года"
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