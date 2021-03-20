Вулкан в Исландии проснулся после 6000 лет спячки

За эти месяцы перед извержением произошли десятки тысяч небольших землетрясений и подземных толчков.

На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, бездействовавшего 6 тысяч лет, передает zakon.kz.

Об этом сообщило метеорологическое управление республики.

Видео извержения опубликовала Аслауг Сигурбьорнсдоттир, министр юстиции страны.

На месте извержения образовалась трещина длиной до 700 метров, из которой бьет лава высотой до 100 метров. Как отмечается, вулканической активности в этом районе не наблюдалось с XII века. Называются и более большие цифры — до 6 тысяч лет.

За эти месяцы перед извержением произошли десятки тысяч небольших землетрясений и подземных толчков — неопасных, но изрядно попортивших жизнь в окрестных городах и посёлках.

Потоки лавы, по словам ученых, не несут опасности для людей. Вулканические газы и пепел могут создать проблемы, но метеорологи надеются на то, что их помогут сдержать ветер и сильные осадки.

Вулкан имеет невзрывной характер, поэтому ситуацию можно считать штатной, отметили в Национальном геофизическом комитете.

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