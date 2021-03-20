Кариес встречается у всех взрослых и способен вызывать серьезные проблемы со здоровьем

Многие стремятся "перетерпеть" боль, откладывают визит к врачу, а тем временем проникшие в организм бактерии продолжают свою черную работу.

Кариесом сейчас болеют 99-100% взрослых, у детей до 12 лет он встречается примерно в 70% случаев, среди 15-летних – уже в 80%, передает zakon.kz.

Научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института стоматологии Минздрава России Олесь Шевченко в интервью kp.ru сообщил, что эта болезнь вовсе не так безобидна, как кажется на первый взгляд.

Многие стремятся "перетерпеть" боль, откладывают визит к врачу, а тем временем проникшие в организм бактерии продолжают свою черную работу и приводят к еще более серьезным заболеваниям не только самого зуба и полости рта, но и других органов.

Негативно на здоровье зубов влияют употребление сладкой пищи, а также пренебрежение правилами гигиены полости рта. Соки и газировку Шевченко назвал пиром для бактерий. Нарушить целостность оболочки зубов может также слишком горячая или холодная пища, уточнил эксперт.

Основная причина, по его словам, - это нарушение экологического баланса и изменение кислотности в полости рта, что происходит из-за воздействия бактерий. В процессе их жизнедеятельности образуются органические кислоты, которые и разъедают оболочку зуба.

Шевченко также рассказал, что во многих странах сейчас даже появилась уникальная профессия – гигиенист стоматологический. Эти специалисты занимаются профессиональной гигиеной полости рта и предупреждением заболеваний зубов.

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