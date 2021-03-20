Водитель погиб на трассе в Западном Казахстане

ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и врезался в "Газель".

ДТП произошло на дороге, соединяющей поселок Деркул и Саратовскую трассу, сообщает zakon.kz.

На трассе недалеко от АЗС "Октан" водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и врезался в "Газель", передает Мой Город.

В результате столкновения водитель легкового ВАЗ скончался на месте.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Пресс-служба ДП ЗКО

Другие подробности выясняются.

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