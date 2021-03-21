Главный государственный санитарный врач обратился к казахстанцам

В предстоящие праздничные и выходные дни призываю каждого из вас позаботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких, - Ерлан Киясов.

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов обратился к казахстанцам, сообщает zakon.kz.

На протяжении последних дней отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации в городах Нур-Султан и Алматы.

Заболеваемость COVID-19 в двух крупных мегаполисах страны за вчерашние сутки составила 55% от всех выявленных случаев по стране.

Высокий риск заражения коронавирусной инфекцией связан с посещением общественных мест, торговых центров, рынков, при проведении массовых мероприятий (свадьбы, юбилеи, поминки и др.), не соблюдение мер профилактики в общественном транспорте, а также несоблюдение домашнего карантина.

В целях предупреждения дальнейшего распространения COVID-19 в городах Нур-Султан и Алматы по решению региональных оперативных штабов принят ряд ограничительных мер.

Ухудшение эпидемиологической ситуации по COVID-19 отмечается во всем мире, регистрируется заболеваемость коронавирусной инфекции, связанная с распространением новых штаммов вируса.

Во многих странах мира также, ужесточаются карантинные мероприятия.

В предстоящие праздничные и выходные дни призываю каждого из вас позаботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких, и настоятельно рекомендую:

воздержаться от поездок в города Алматы и Нур-Султан;

не посещать места массового скопления населения, провести праздничные дни в кругу близких людей;

воздержаться от приглашений и посещения гостей;

избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями;

соблюдать социальную дистанцию, масочный режим;

воздержаться от выезда за рубеж.

Поздравляю всех казахстанцев с весенним праздником Наурыз мейрамы и желаю каждой семье крепкого здоровья, благополучия и всем нам возвращения к прежней жизни без ограничений!

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