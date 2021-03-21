Радикалы в Киеве устроили беспорядки у офиса Зеленского

Вся площадь в дыму, взрываются петарды. На месте работают пожарные, которые тушат огонь. Полиция не вмешивается.

В Украине прошел митинг, участники которого выступили в поддержку экс-главы одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, осужденного за похищение человека, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости, свыше тысячи человек собрались на улице Банковой возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Многие участники держат плакаты с лозунгами в поддержку Стерненко, а также требуют его освобождения: в толпе слышны возгласы "Свободу Стерненко!".

Демонстранты зажгли файеры и забросали ими здание офиса президента, уже разбито несколько окон. Вся площадь в дыму, взрываются петарды. На месте работают пожарные, которые тушат огонь. Полиция пока не вмешивается.

Сергея Стерненко, бывшего руководителя одесской ячейки "Правого сектора" приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества. Его признали виновным в похищении депутата в Одесской области, разбое и незаконном хранении оружия. Также Стерненко обвиняют в убийстве.

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