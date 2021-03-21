Китай ограничит использование электрокаров Tesla военными

Сотрудникам оборонных ведомств и госкомпаний КНР предписано перестать ездить на работу на Tesla после того, как выяснилось, что датчики автомобилей могут записывать визуальные изображения окружающих мест.

Правительство Китая ограничивает использование автомобилей Tesla персоналом госпредприятий в чувствительных отраслях промышленности, ключевых ведомств, передает zakon.kz.

Также нежелательно пользоваться автомобилями американского производителя военным, из опасений, что машины могут быть источником утечек, представляющих угрозу для национальной безопасности, сообщает The Wall Street Journal.

Этот шаг последовал за правительственной проверкой безопасности автомобилей Tesla, которая, по словам китайских официальных лиц, выявила, что датчики автомобилей могут записывать визуальные изображения окружающих мест, говорят источники издания.

Автомобиль также может отслеживать личную информацию, например, список контактов мобильного телефона, если он подключен к машине. Власти Китая обеспокоены тем, что эти данные могут быть отправлены в США, утверждает WSJ. Также по словам источников издания, автомобилям Tesla запрещено заезжать в жилые комплексы, где живет персонал, работающий в важных отраслях промышленности и государственных учреждениях.

Отныне сотрудникам оборонных ведомств и госкомпаний КНР предписано перестать ездить на работу на Tesla. Также им было запрещено заезжать в жилые комплексы, где проживают их семьи.

Китайский рынок начинает играть все более важную роль для Tesla. Эта страна в прошлом году помогла компании достичь рекордного объема поставок по всему миру — более 500 тысяч автомобилей. Самым продаваемым электрокаром в Китае по итогам 2020-го стала модель Model 3 (более 138 тысяч машин).

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