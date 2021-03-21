В Алматы проверяющие прервали свадьбу на 120 человек

Темпы распространения эпидемии в городе растут ежедневно.

В Алматы мониторинговая группа прервала свадебное мероприятие на 120 человек, сообщает zakon.kz.

Горожан призывают к соблюдению санитарных норм. Мониторинговые группы в Алматы работают в усиленном режиме.

Всего в городе работают 32 мониторинговые группы, которые проверяют соблюдение санитарных требований.

20 марта текущего года было прервано проведение свадьбы в зале "Гранд Палас" гостиницы "Казахстан" по пр. Достык, 52/2. На момент выявления зале находилось около 120 человек.

Акимат Алматы напоминает, что город находится в "красной" зоне по эпидемиологической ситуации. За прошедшие сутки в мегаполисе выявлены 437 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Это наивысший показатель за последний месяц.

Темпы распространения эпидемии в городе растут ежедневно. Во избежание дальнейшего обострения ситуации с коронавирусом напоминаем жителям о важности строгого соблюдения антивирусных правил, в особенности воздержаться от организации и участия в массовых мероприятиях. пресс-служба акимата Алматы

Горожан, особенно людей с хроническими заболеваниями, а также жителей пожилого возраста старше 65 лет, призывают быть предельно внимательными и избегать контактов.

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