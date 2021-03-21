Лондон нарушил международные договоры, пойдя на увеличение ядерного потенциала - посол РФ

Власти Великобритании сообщили, что увеличат ядерный потенциал страны примерно на 40%.

Посол России в Соединенном Королевстве заявил, что власти Великобритании нарушили ряд международных соглашений, выбрав курс на наращивание ядерного потенциала страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Намерение Великобритании продолжить увеличивать число ядерных боеголовок вызвало большое удивление во всем мире, я сказал бы, что даже среди американских экспертов. Они думают: "Великобритания, что ты делаешь?" Вы увеличиваете количество боеголовок на 40%. Это нарушение договора о нераспространении [ядерного оружия] и многих других договоренностей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок, - подчеркнул глава российской дипмиссии в Лондоне Андрей Келин.

По его словам, британское правительство в свете принятых решений должно вступить в переговоры в сфере ядерного разоружения.

Мы ведем переговоры с США. Они требуют, чтобы Китай также участвовал в дискуссиях [о контроле над ядерными вооружениями]. Мы говорим: "Хорошо, давайте подключим также Великобританию и Францию". Однако мы исходили из того, что Великобритания не будет увеличивать свой арсенал. А теперь мы узнаем, что они наращивают его. Разумеется, они должны присоединиться к переговорам о снижении ядерных боезарядов, - отметил Келин.

16 марта власти Великобритании сообщили, что увеличат ядерный потенциал страны примерно на 40%, доведя общее число боеголовок до 260.

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