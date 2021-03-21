Губернатор Нью-Йорка не намерен оставлять пост на фоне секс-скандала

Как сообщает газета New York Post, Эндрю Куомо отрицает обвинения в свой адрес.

Губернатор штата Нью-Йорк заявил, что не намерен покидать свой пост на фоне растущего числа обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Источник New York Post подчеркнул, что Эндрю Куомо не рассматривает такой вариант развития событий.

Он не уйдет в отставку. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы он ушел. На это нет причин, — сказал собеседник.

Кроме того, источник уточнил, что нью-йоркский губернатор всегда проявлял свои лучшие качества в кризисных ситуациях.

В среду, 17 марта, Куомо отказался давать комментарии по делу о сексуальных домогательствах, в которых его обвинили более восьми раз.

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