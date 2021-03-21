За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 231 698 случаев, из них:
- в городе Алматы – 29781 (+353),
- в городе Нур-Султан – 28045 (+237),
- в ВКО – 22601(+25),
- в Павлодарской области – 18774 (+40),
- в Атырауской области – 17966 (+45),
- в Карагандинской области – 16757(+75),
- в Акмолинской области – 14845 (+49),
- в ЗКО – 14245 (+87),
- в Костанайской области – 13387 (+43),
- в СКО – 12885 (+25),
- в Алматинской области – 12265 (+94),
- в городе Шымкенте – 6510 (+15),
- в Жамбылской области – 6242 (+19),
- в Актюбинской области – 4697 (+37),
- в Туркестанской области – 4413 (+5),
- в Мангистауской области – 4348 (+18),
- в Кызылординской области – 3937 (+4).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 678 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 205,
- в городе Алматы - 227,
- в городе Шымкенте - 17,
- в Акмолинской области - 48,
- в Актюбинской области - 3,
- в Атырауской области - 18,
- в ВКО - 16,
- в ЗКО - 47,
- в Карагандинской области - 62,
- в Костанайской области - 12,
- в Кызылординской области - 4,
- в Мангистауской области - 3,
- в Павлодарской области - 10,
- в Туркестанской области - 6.
Всего в стране выздоровело 211 127 человек от COVID-19.
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