Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах Казахстана

Фото: zakon.kz. 21 марта 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 231 698 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 29781 (+353),
  • в городе Нур-Султан – 28045 (+237),
  • в ВКО – 22601(+25),
  • в Павлодарской области – 18774 (+40),
  • в Атырауской области – 17966 (+45),
  • в Карагандинской области – 16757(+75),
  • в Акмолинской области – 14845 (+49),
  • в ЗКО – 14245 (+87),
  • в Костанайской области – 13387 (+43),
  • в СКО – 12885 (+25),
  • в Алматинской области – 12265 (+94),
  • в городе Шымкенте – 6510 (+15),
  • в Жамбылской области – 6242 (+19),
  • в Актюбинской области – 4697 (+37),
  • в Туркестанской области – 4413 (+5),
  • в Мангистауской области – 4348 (+18),
  • в Кызылординской области – 3937 (+4).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 678 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 205,
  • в городе Алматы - 227,
  • в городе Шымкенте - 17,
  • в Акмолинской области - 48,
  • в Актюбинской области - 3,
  • в Атырауской области - 18,
  • в ВКО - 16,
  • в ЗКО - 47,
  • в Карагандинской области - 62,
  • в Костанайской области - 12,
  • в Кызылординской области - 4,
  • в Мангистауской области - 3,
  • в Павлодарской области - 10,
  • в Туркестанской области - 6.

Всего в стране выздоровело 211 127 человек от COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬13
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Популярная в Японии байкерша оказалась 50-летним мужчиной
Госслужащих с двойным гражданством выявляют в Казахстане