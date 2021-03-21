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Сагинтаев поздравил алматинцев с Наурыз мейрамы

Фото: zakon.kz. 21 марта 2021, 09:23

Текст поздравления был опубликован на официальной странице instagram акима.

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил алматинцев с праздником Наурыз, сообщает zakon.kz.

Текст поздравления был опубликован на официальной странице instagram акима.

Мы встречаем долгожданный Наурыз — время обновления природы. Пусть в каждом доме царят благополучие и уют, счастье и любовь. Желаю всем горожанам крепкого здоровья, душевного тепла и сбывающихся надежд! - говорится в тексте поздравления.

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