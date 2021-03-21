Сагинтаев поздравил алматинцев с Наурыз мейрамы

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Текст поздравления был опубликован на официальной странице instagram акима.
Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил алматинцев с праздником Наурыз, сообщает zakon.kz.
Текст поздравления был опубликован на официальной странице instagram акима.
Мы встречаем долгожданный Наурыз — время обновления природы. Пусть в каждом доме царят благополучие и уют, счастье и любовь. Желаю всем горожанам крепкого здоровья, душевного тепла и сбывающихся надежд! - говорится в тексте поздравления.
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