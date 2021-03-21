Казахстанский боксер стал победителем международного турнира в Турции

Дархан Дуйсебай добыл первую золотую медаль для сборной РК на международном турнире International Istanbul Bosphorus Boxing Tournament.

Казахстанский спортсмен Дархан Дуйсебай добыл первую золотую медаль для сборной РК на международном турнире International Istanbul Bosphorus Boxing Tournament, сообщает zakon.kz со ссылкой на Prosports.kz.

Как сообщили в пресс-службу КФБ, в финальном бою в весовой категории до 69 кг казахстанский спортсмен выиграл у представителя Азербайджана Сорхана Алиева.

Напомним, что бронзовыми призерами стамбульского турнира в мужской части соревнований стали казахстанцы Дамир Абдикадыр (52 кг), Булат Ерсултан (63 кг) и Аятулла Такижанов (75 кг).

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