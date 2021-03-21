Еще 18: в Казахстане возросло число смертей от коронавируса

На 21 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 912 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 21 марта, сообщает zakon.kz.

На 21 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 912 человек (17 654 КВИ+ и 3 258 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 185 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 727 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 259 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 63 пациента;• на аппарате ИВЛ – 37 пациентов.

За сутки от коронавируса скончались 18 человек. Всего с 13 марта зарегистрировано 2 917 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 19 марта 2021 года зарегистрировано 51 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 196 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 50 100, случаев с летальным исходом - 661, всего выздоровел – 46 181 человек.

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