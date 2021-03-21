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Какие регионы Казахстана в ”красной” и ”желтой” зонах

Фото: zakon.kz. 21 марта 2021, 10:18

В "красной" зоне по-прежнему находятся три региона.

Минздрав обновил информацию по "красной", "желтой" и "зеленой" зонам по коронавирусу в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 марта, в "красной" зоне по-прежнему находятся три региона.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 марта 2021 года.

В "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Западно-Казахстанская область. ⠀ В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.⠀В "зелёной" зоне - все остальные регионы.

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