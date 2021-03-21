В Казахстане стартовал экологический проект "Таза табиғат"

В ряде регионов организованы акции по посадке деревьев, облагораживанию территорий, очистке родников.

В Казахстане в преддверии празднования Наурыз мейрамы стартовала реализация национального экологического проекта "Таза табиғат", сообщает zakon.kz.

Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК совместно с акиматами областей в ряде регионов организованы акции по посадке деревьев, облагораживанию территорий, очистке родников. Общенациональный проект стартовал в Туркестане и продолжился в других регионах Казахстана.

Это стало исполнением поручения Президента страны по посадке 2 млрд. деревьев в лесном фонде и 15 млн. деревьев в городах. В рамках акции "Мекенім – жасыл елім" в стране высажено 486 тысяч деревьев, в акции приняли участие 60 тысяч человек. В челлендже "Бұл менің ағашым" учениками школ посажено 39 тыс. деревьев и задействована 31 тыс. человек.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу страны обозначил важность улучшения состояния окружающей среды. Общенациональные экологические меры предусмотрены в предвыборной программе партии Nur Otan и в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана. В других регионах аналогичные мероприятия пройдут в апреле при установлении благоприятной погоды, - отметил министр Магзум Мирзагалиев во время проведения акции в Туркестане.

В создаваемом "зеленом поясе" региона, куда с рабочей поездкой прибыл глава минэкологии, были высажены многолетние саженцы деревьев.

По области имеется 3 млн. 131 тыс. га земель лесного фонда, из них покрытая лесом площадь составляет 1 млн. 630 тыс. га. В планах до следующего года расширить территорию "зеленого пояса" вокруг Туркестана еще на 3000 гектаров. Для развития лесных питомников каждый год выращиваем 35-40 млн. разных саженцев деревьев, - сообщил аким области Умирзак Шукеев.

В соответствии с Комплексным планом, принятым совместно акиматом Туркестанской области и министерством, до 2025 года на территории региона будет высажено 170000,0 саженцев общей площадью 110210 га.

В ходе мероприятия с участием ветеранов, казахстанских журналистов и представителей СМИ тюркоязычных стран, собравшихся на Туркестанском международном медиафоруме, были высажены деревья в Ботаническом саду вблизи мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. На фруктовом поле по новой дороге в аэропорт посажены сливы. Благоустроены парки, аллеи и организован субботник.

Магзум Мирзагалиев обозначил особое значение проведения акции "Таза табиғат" в городе Туркестан во время празднования Наурыз мейрамы и отметил необходимость сделать проведение акции традиционным.

Священный праздник тюркского мира всегда приносит в каждую местность и каждый дом успех и прославление. Внимание посетителей города, который, благодаря инициативам Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева успешно процветает и развивается, прежде всего, устремлено в атмосферу чистоты и "зеленого пояса". Важно сделать традицией облагораживание и приведение в порядок территорий во время празднования Наурыз мейрамы. Такие акции повышают экологическую культуру населения, формируют бережное отношение к природе. Радует то, что в Казахстане растет число граждан, неравнодушных к проблемам экологии, активно участвующих в таких мероприятиях, - подчеркул министр.

В масштабах акции в указанных регионах также продолжился проект по очистке территорий от мусора "Бірге – Таза Қазақстан". В рамках акции "Таза су айдындары" наведен порядок на береговой полосе рек и озер, проведена очистка родников и оросительных сетей. В национальных парках и других природных территориях состоялось мероприятие "Парктер шеруі".

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