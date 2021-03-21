Глыба льда с крыши разбила несколько авто на парковке в Нур-Султане

На машинах помята крыша и выбиты стекла.

В Нур-Султане глыба льда упала с крыши и повредила несколько припаркованных автомобилей, сообщает zakon.kz.

Видео инцидента было опубликовано в одном из столичных instagram-пабликах.

Судя по комментариям автора видео, снегом завалило 5 автомобилей. На машинах помяты крыши и выбиты стекла.

Также можно заметить, что на здании есть надписи "Осторожно сход снега".

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