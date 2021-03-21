Завершилось празднование большим концертом под открытым небом перед ЦКЗ "Баласагун".

Бердибек Сапарбаев принял участие в праздничных мероприятиях Наурыз мейрамы, сообщает zakon.kz.

В проведение праздничных мероприятий внесли свои коррективы введенные в связи с коронавирусной пандемией карантинные ограничения, необходимость строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Все это не могло не сказаться на количестве мероприятий, участвующих в них жамбылцев и гостей, установленных юрт. Последние были размещены в небольших количествах в различных районах Тараза для недопущения массового скопления людей. Но праздник все же состоялся, чему благоволила и погода. С утра небо хмурилось, но затем выглянуло теплое весеннее солнце, словно поддерживая праздничное настроение таразцев.

На площади историко-культурного комплекса "Древний Тараз" глава региона заглянул в юрту Таразского регионального университета и отведал чашку кумыса. Бердибек Сапарбаев отметил, что Наурыз мейрамы имеет особое значение в деле возрождения национальных традиций и обычаев, воспитания молодого поколения в духе патриотизма и любви и к Родине. Между тем на небольшой сцене студены университета представили казахские обряды "бесікке салу", "азан шақырып, ат қою" и другие.

А в юрте Таразского инновационно-гуманитарного университета была развернута настоящая выставка ремесленных изделий и удивительные по своей красоте национальные костюмы. Их изящество и оригинальность отметил и аким области. Ректор вуза Ерболат Саурыков сообщил Бердибеку Сапарбаеву, что в институте готовят преподавателей по специальности "художественный труд и черчение", которые в дальнейшем учат детей народным ремеслам. Половина из выставленных изделий, в том числе из дерева, металла и кожи, являются дипломными работами студентов и магистрантов ТИГУ, остальные взяты из фондов вузовского музея. Интерес главы региона также вызвали специальные кожаные коржыны для транспортировки посуды, прочные и удобные.

Перед юртой ТОО "Казфосфат" Бердибек Сапарбаев произнес краткую речь, поздравив жамбылцев с наступлением главного весеннего праздника, который является важным звеном связи времен.

Это праздник с глубокими корнями, символ единства и благополучия. Он является отображением жизни казахского народа, сердцевиной высокого духа, национальной культуры и искусства, традиций и обычаев, - отметил аким области. Затем глава региона провел обряд "тұсау кесу" для маленького Ержана Жанмухаммеда, пожелал малышу и его родителям крепкого здоровья, вырасти достойным гражданином своей страны.

Далее по пешеходной зоне комплекса "Древний Тараз" свои палатки развернули индивидуальные предприниматели, изготавливающие вручную различные сувениры, посуду, бижутерию и другие приятные глазу мелочи.

В центре туризма и народных ремесел мастер Пернебек Ахметов презентовал разборный деревянный бесик, который с легкостью умещается в небольшую сумку. Восхищает мужество и трудолюбие Анар Бексултановой, которая, не имея рук, изготавливает различные корпе и подушки. Более того, она обеспечивает работой еще трех человек.

Именно с таких людей надо брать пример. Не склоняться под ударами судьбы, упорно трудиться и неуклонно идти к своей цели, - отметил глава региона. На Аллее молодежи главу региона приветствовали ветераны образования, на сцене перед большим экраном танцевали воспитанники центра внешкольного творчества. Вокруг развернулась выставка работ детей из ЦВР и художественной школы, где помимо акварелей были представлены работы из войлока и текстиля. Рядом на мольбертах творили юные художники, переносившие на бумагу разворачивающееся действо.

Параллельно в парке Кайрата Рыскулбекова начались ожесточенные спортивные баталии. Глава региона отдал должное мастерству борца по казахша курес жуалынца Мергенбая Бакбергена, который одержал чистую победу над соперником. Не обделила природа силой и таразца Жакыпа Шынгысхана, который под аплодисменты зрителей сделал 50 приседаний с крупным барашком на плечах. Здесь также можно было попробовать свои силы и ловкость в играх асык ату, тогыз кумалак, армрестлинге.

Площадь перед парком Первого президента была отдана на откуп студентам местных колледжей, которые помимо национальных игр представили свои художественные картины. И даже выкатили арбу, старую, но вполне пригодную для использования.

Не забывая и в праздник о работе, Бердибек Сапарбаев поручил городским властям привести в пристойный вид местный фонтан. Кстати, с наступлением погожих дней все они заработают по всей области. Глава региона дал соответствующее поручение ответственным структурам.

Завершилось празднование большим концертом под открытым небом перед ЦКЗ "Баласагун", который подготовили артисты областной филармонии. Звучали народные казахские песни, а в честь 175-летия великого Жамбыла артисты провели постановочный импровизированный айтыс между Жамбылом и Айкумис.

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