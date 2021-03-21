Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

22 марта будет ветреным.

Туман, осадки гололед ожидаются в восьми областях страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

22 марта в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях прогнозируют туман, гололед, низовую метель, ветер до 23 метров в секунду.

В Мангистауской области и в Актау местами гроза и туман.

В Актюбинской, Кызылординской областях - туман.

В Костанайской области туман, гололед, туман и сильный ветер.

В Северо-Казахстанской области прогнозируют туман, гололед.

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