Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

Приложение zakon.kz
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22 марта будет ветреным.
Туман, осадки гололед ожидаются в восьми областях страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
22 марта в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях прогнозируют туман, гололед, низовую метель, ветер до 23 метров в секунду.
В Мангистауской области и в Актау местами гроза и туман.
В Актюбинской, Кызылординской областях - туман.
В Костанайской области туман, гололед, туман и сильный ветер.
В Северо-Казахстанской области прогнозируют туман, гололед.
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