10 отдаленных и невероятно красивых мест на Земле

"Крыша мира", "небесное озеро", "полюс холода" и "одинокие острова". В большинстве этих мест количество населения не превышает тысячи человек. Но все они счастливы.

Многим людям нравится отдыхать в больших и шумных городах, но есть и такие, которые предпочли бы сбежать куда-нибудь подальше от толп и суеты, сообщает zakon.kz.

К примеру, в одно из этих крайне отдаленных и необычайно красивых мест.

Озеро Нам-Цо: Тибетское нагорье

Фото: Вероник Дуррути.

Тибетское плато часто называют "крышей мира", и здесь находится одно из самых отдаленных мест в мире. Чтобы добраться до ближайшего города с населением 50 000 человек и более, необходимо идти три недели: один день на автомобиле и еще 20 дней пешком. Но захватывающие дух виды стоят такого похода.

Фото: coolbiere photograph.

Озеро Нам-Цо (Намцо, Тэнгри-Нур, "небесное озеро") лежит на высоте около 4700 метров у северных склонов хребта Ньэнчентанглха. На нем есть несколько мелких необитаемых островов. Паломники приходили сюда в конце зимы по льду и оставались в отшельничестве до наступления следующей зимы, возвращались, когда озеро вновь сковывал лед. Теперь эта практика запрещена китайскими властями.

Сокотра – острова в Аравийском море

Фото: zanskar.

Сокотра – архипелаг из четырех островов и оффшорная территория Йемена. Находится в Аравийском море, в 241 километре к востоку от Африканского Рога. Архипелаг состоит из трёх обитаемых островов (Сокотра, Абд-эль-Кури и Самха) и необитаемого острова Дарса.

Фото: DEA / C.Dani / I.Jeske.

На острове Сокотра проживает около 40 тысяч человек. Есть две дороги, но общественного транспорта нет.

Фото: Энтони Паппоне.

Фауна и флора Сокотры уникальны, его даже называют ботаническим раем. Более трети местных видов растений нигде не встречается, поэтому в 2008 году это место внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Оймякон: холода

Фото: Дин Конгер.

Если вы когда-нибудь окажетесь в Оймяконском улусе Республики Саха, загляните в Оймякон. Село лежит на левом берегу реки Индигирка, примерно в 30-ти километрах к северо-западу от поселка Томтор, и известно как один из "Полюсов холода" на планете. Население Оймякона составляет около 500 человек. Это село не только одно из самых отдаленных, но и одно из самых холодных мест на планете. Температура в зимний период опускается до –50 °С и ниже. Конечно, царит мерзлота, но зато тихо.

Супай: в глубинке Аризоны

Фото: Франческо Риккардо Иакомино.

Красные скалы, водопады и население в несколько сотен человек. Трудно себе представить, но в центре Гранд-Каньона, куда стекаются туристы и где снимают рекламные ролики Pepsi, находится Супай, изолированный центр индийской резервации хавасупай.

Фото: Стив Нортап.

Министерство сельского хозяйства США назвало Супай "самым отдаленным сообществом" смежных штатов. Туда можно добраться на мулах, других копытных или на вертолёте. Почта? Ее тоже доставляют мулами.

Тристан-да-Кунья: одинокие острова

Фото: Джеймс П. Блэр.

Тристан-да-Кунья – архипелаг в южной части Атлантического океана. Входит в состав заморской территории Великобритании Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. Это одно из самых отдаленных от материков населённых мест на Земле. Ближайшая континентальная точка – берега Южной Африки примерно в двух с половиной тысячах километрах. На главном острове Тристан-да-Кунья проживает менее 300 человек.

Станция Амундсен-Скотт на Южном полюсе

Фото: Гален Роуэлл.

Антарктическая станция Амундсен-Скотт находится в самой южной точке Земли. Этот научно-исследовательский центр соорудили в 1956 году, но с тех пор перестраивали, поскольку любое сооружение на Южном полюсе заносится снегом. Летом население станции составляет более 200 человек. При планировании путешествия в этом направлении необходимо изучить особенности краев. В холодный сезон условия довольно суровые: нескольких месяцев антарктической ночи, штормовые ветры и понижение температуры до –70 °С.

Острова Кергелен

Фото: Жарну Морис.

Архипелаг Кергелен лежит в южной части Индийского океана и состоит из одного крупного острова (Гранд-Тер, Остров Дезоляции или Безутешности) и около 300 мелких. Самая северная точка находится в 3396 км от Мадагаскара.

Фото: De Agostini Picture Library.

Здесь не бывает ни сильных морозов, ни высокой жары, но ветра достигают скорости 150 и даже 200 км/ч. А накатывающие волны вздымаются на высоту до 15-ти метров.

Остров Пасхи: за большими головами

Фото: Марко Ставрич.

Остров Пасхи – один из самых удалённых населённых островов планеты. До ближайших населенных островов на западе (остров Питкэрн) – 2075 километров, а до побережья ближайшего материка на востоке (Южной Америки) – 3514 километров. Такая отдалённость помогла сберечь почти 900 гигантских каменных статуй (моаи) от разрушительного внимания туристов.

Фото: Флорентина Георгеску.

Но отдаленность не означает, что здесь нет яркой местной культуры. На острове Пасхи (или Рапануи) живут около 5000 человек и интереснейшие легенды.

Иллоккортоормиут: прибрежная жизнь

Фото: Филипп Пети.

На востоке Гренландии, где скалистая суша встречается со зловещим морем, стоят ряды ярко окрашенных домов. Это Иллоккортоормиут, самый отдаленный город в Гренландии. Эскимосское название означает "Большой Дом".

Фото: Стив Аллен.

Здесь проживает менее 500 человек, что неудивительно, учитывая погодные условия (в основном значительные морозы). В Иллоккортоормиут можно добраться лишь самолетом (дважды в неделю из Констебль-Пинт, Исландия), затем вертолетом или лодкой – несколько месяцев в году.

Питкэрн

Фото: Вольфганг Келер.

Острова Питкэрн (Хендерсон, Дюси, Сэнди, Оэно и Питкэрн) – заморская территория Великобритании в Тихом океане. Это наименее населенная территория в мире, количество жителей – 49 человек (на 2014 год). Общая площадь этих небольших вулканических островов составляет 46,5 квадратных километров. Населён лишь остров Питкэрн.

Фото: Вольфганг Келер.

Питкэрн известен сильно изрезанной береговой линией. Добраться до него можно лишь на лодке, а лучшее время для посещения – июль и август. Это наиболее сухие месяцы. Население в основном – потомки мятежников с судна "Баунти".

Источник: Cameralabs

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