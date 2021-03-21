Полицейского, задержавшего преступника несмотря на ножевую рану, наградили в ВКО

На гарнизонном разводе комплексных сил полиции в преддверии Наурыза зачитал поздравительную телеграмму от имени министра внутренних дел РК.

В торжественной обстановке Нуржану Какееву и Бекарысу Абдолданову вручили медали "За вклад в обеспечение общественного порядка", сообщает zakon.kz.

Начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев на гарнизонном разводе комплексных сил полиции в преддверии Наурыза зачитал поздравительную телеграмму от имени министра внутренних дел РК.

В ходе торжества прошло чествование отличившихся сотрудников полиции.

Ночью 8 февраля этого года патрульный наряд БПП Управления полиции Усть-Каменогорска получил вызов о нарушении тишины в одном из многоэтажных домов. Прибывшие полицейские обнаружили двух громко разговаривающих мужчин, которые распивали спиртные напитки. Сотрудники полиции разъяснили им, что они нарушают порядок и попросили не шуметь. Один мужчин из резко ударил ножом в шею сотрудника полиции, а затем попытался скрыться. Несмотря на полученное ножевое ранение, Нуржан Какеев бросился в погоню и задержал нарушителя.

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, Сагат Мадиев выразил уверенность, что личный состав Департамента полиции будет и впредь образцово и самоотверженно исполнять служебный долг.

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