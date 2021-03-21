Пограничники Жамбылской области спасли девушку

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Военнослужащие ПС КНБ при патрулировании тыловых районов приграничья нашли женщину 1999 года рождения с порезами кистей обеих рук.
Пограничники предотвратили попытку суицида молодой девушки, сообщает zakon.kz.
Инцидент произошел 20 марта текущего года.
Военнослужащие управления ПС КНБ по Кордайскому району Жамбыльской области при патрулировании тыловых районов приграничья в заброшенной кошаре нашли женщину 1999 года рождения с порезами кистей обеих рук.
После оказания первой медицинской помощи девушка доставлена в Каракемер и передана под присмотр родителям, а также проинформированы правоохранительные органы для установления причин опрометчивого поступка. пресс-служба КНБ РК
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