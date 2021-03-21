В Туркестане прошел международный медиа форум "инвестиционные и туристические возможности"

В масштабном мероприятии приняли участие представители СМИ из Азербайджана, Кыргызстана, Венгрии, Узбекистана, Таджикистана, Турции.

На международном форуме представителей СМИ тюркоязычных государств были презентованы приоритетные программы, планы и возможности по улучшению инвестиционного и туристского климата Туркестанской области, а также привлечению иностранных инвестиций в экономику области, продвижению Туркестана как международного туристского центра, сообщает zakon.kz.

В масштабном мероприятии приняли участие представители различных печатных и электронных СМИ из Азербайджана, Кыргызстана, Венгрии, Узбекистана, Турции. Открывая форум, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев отметил, что Туркестан на протяжении многих веков был символом всей тюркской интеграции, и не случайно во время праздника Наурыз представители информационного пространства тюркских стран встретились в священном городе.

В то время, когда в мире набирают обороты глобальные интеграционные процессы, тюркский мир, который внес ценный вклад в развитие мировой цивилизации, служит примером для других. Инициатором этого процесса стал Первый Президент Республики Казахстан-Елбасы Нурсултан Назарбаев. Он заявил о необходимости начала интеграционного объединения братских народов на первом Саммите глав тюркских государств в 1992 году. Таким образом, Туркестан был признан центром тюркской цивилизации. Сегодня этот исторический процесс продолжается, Туркестан является священным местом, общим для тюркских стран. Умирзак Шукеев

На международном форуме академик НАН РК, генеральный директор Института археологии им. А. Маргулана Бауыржан Байтанаев выступил с докладом на тему "Модернизация Туркестана: новый импульс в стратиграфии". Также заместитель акима области Мейржан Мырзалиев рассказал об инвестиционном и туристическом потенциале Туркестанской области. Представитель правления телеканала "TRT" из Турции Мехмед Захид рассказал о важности медийной интеграции тюркского мира. Представители зарубежных СМИ обменялись мнениями и поделились опытом. По мнению участников, форум придаст новый импульс открытию нового дыхания Туркестана. Корреспонденты тюркоязычных государств с радостью отметили, что священный город превратился современный, сохранив свой древний облик.

На момент переноса областного центра Елбасы подписал сразу два важных документа – концепцию развития города Туркестан и Указ "О создании специальной экономической зоны "Turkistan". Главная цель принятия этих документов - развитие туризма и привлечение инвестиций в Туркестан. Уважаемые представители СМИ братских тюркских народов! Сегодняшняя встреча имеет важное значение для укрепления сотрудничества и совместной работы лучших СМИ на информационном пространстве тюркских государств. Потому что верования, предыстория, принципы существования тюркских стран переплетаются воедино. Уверен, что у тюркских государств укрепятся устоявшееся единство и партнерские связи во всех направлениях. Умирзак Шукеев

Напомним, по итогам 2020 года в основной капитал области было направлено 703 млрд тенге инвестиций. Это на 60% больше, чем в 2019 году. Из них объем внешних инвестиций составил 112 млрд тенге. Благодаря привлеченным инвестициям город становится краше с каждым днем. Кроме того, это способствует увеличению притока туристов в Туркестан.

В рамках мероприятия, объединившего представителей зарубежных СМИ, было организовано роуд-шоу "TURKISTAN MEDIA FORUM: INVESTMENT AND TOURISM OPPORTUNITIES". Для участников Роуд-шоу с 20 по 22 марта запланированы пресс-туры. Представители СМИ посетят историко-культурное наследие на священной Туркестанской земле. Для журналистов тюркоязычных стран запланированы экскурсии по мавзолею Арыстан-баб, городищу Отырар, центру Отырарского района, мавзолею Х. А. Яссауи, а также посещение пещеры Акмешит и монумента Кемекалган и другие мероприятия.

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