Неизвестный проник в дом Джонни Деппа и принял душ

До приезда полицейских, мужчина нашел бар Деппа и успел напиться.

Бездомный мужчина проник в дом Джонни Деппа в Лос-Анджелесе. Он быстро освоился в особняке, приняв душ и угостившись выпивкой актера, сообщает zakon.kz.

Чтобы выгнать непрошенного гостя, полицейским пришлось выбивать дверь, пишет TMZ.

Первым о встрече с чужаком в полицию сообщил сосед актера: он застал бездомного на своем заднем дворе, рядом с бассейном. Заметив владельца участка, тот перелез через забор, оказавшись на территории, принадлежащей Деппу.

Когда копы приехали, то обнаружили злоумышленника, принимающего душ в одной из спален особняка. На полицейских он не обратил внимания и тем, чтобы попасть в дом, пришлось выбивать дверь.

Кроме того, до приезда полицейских, мужчина нашел бар Деппа и успел напиться. Теперь ему грозит уголовное дело за вандализм и поврежденную дверь.

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