Младенца во время рейса "Бишкек-Стамбул" спас личный врач Эрдогана

Командир судна экстренно посадил самолет в Анкаре, а маленького пассажира увезли в больницу.

Личный врач президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана спас малыша из Кыргызстана, когда ему стало плохо на борту самолета, летевшего по маршруту Стамбул – Бишкек, сообщает zakon.kz.

Как пишет турецкая газета Imaret, у ребенка произошла остановка сердца во время авиаперелета.

Инцидент произошел 19 марта после вылета пассажирского самолета из аэропорта в Стамбуле. Через полчаса одному из младенцев-близнецов стало плохо. Мама и дети из Кыргызстана, но она не говорит ни на турецком, ни на английском языках. Женщина позвала бортпроводниц, которые обратились за помощью к Шекеру. Он летел этим же рейсом.

Ребенок был бледным и не дышал. Стало понятно, что у него остановилось сердце. Я сделал ему искусственное дыхание и массаж сердца, после чего младенец начал приходить в себя. Реджеп Шекер

Командир судна экстренно посадил самолет в Анкаре, а маленького пассажира увезли в больницу.

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