Панда напала на смотрителя зоопарка

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Пострадавшего отбили другие сотрудники, отогнавшие животное и эвакуировавшие коллегу, который сейчас находится в больнице с травмами руки и ноги.
Работник бельгийского зоопарка Pairi Daiza стал жертвой нападения одного из подопечных — большой панды по имени Тиан Бао, передает zakon.kz.
В посте на Facebook пресс-служба зоосада говорится, что животное напало на смотрителя, когда он вошел в вольер.
Пострадавшего отбили другие сотрудники зоопарка, отогнавшие панду и эвакуировавшие коллегу, который сейчас находится в больнице с травмами руки и ноги.
Быстрое вмешательство сотрудников и посетителей, находившихся рядом, позволило отогнать животное, не причинив ему вреда, - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что четырехлетняя панда Тиан Бао не пострадала. По предварительной версии, животное могло проявить агрессию, так как посчитало, что человек вторгся на ее территорию.
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