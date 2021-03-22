Панда напала на смотрителя зоопарка

Пострадавшего отбили другие сотрудники, отогнавшие животное и эвакуировавшие коллегу, который сейчас находится в больнице с травмами руки и ноги.

Работник бельгийского зоопарка Pairi Daiza стал жертвой нападения одного из подопечных — большой панды по имени Тиан Бао, передает zakon.kz.

В посте на Facebook пресс-служба зоосада говорится, что животное напало на смотрителя, когда он вошел в вольер.

Пострадавшего отбили другие сотрудники зоопарка, отогнавшие панду и эвакуировавшие коллегу, который сейчас находится в больнице с травмами руки и ноги.

Быстрое вмешательство сотрудников и посетителей, находившихся рядом, позволило отогнать животное, не причинив ему вреда, - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что четырехлетняя панда Тиан Бао не пострадала. По предварительной версии, животное могло проявить агрессию, так как посчитало, что человек вторгся на ее территорию.

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