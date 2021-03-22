Трамп анонсировал возвращение в социальные сети через собственую платформу

Twitch, Twitter, Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.

Экс-президент США Дональд Трамп решил вернуться в соцсети через собственную платформу, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал его советник Джейсон Миллер телеканалу Fox News.

Миллер уточнил, что возвращение постов Трампа стоит ждать "через два или три месяца". Появятся они на собственной платформе экс-президента, которая "привлечет десятки миллионов аудитории". Он также анонсировал, что возвращение Трампа в соцсети изменит правила игры в виртуальном мире.

Twitch, Twitter, Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.

Представитель Twitter заявлял, что сервис не даст Трампу доступ к своей платформе, даже если экс-президент будет вновь баллотироваться или победит на президентских выборах в будущем.

В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Сенат Конгресса США его оправдал.

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