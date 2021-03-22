Представительница Казахстана победила в конкурсе красоты в Казани

Праздник в честь весеннего равноденствия и начала Нового года у тюркских народов отметили на казанском ипподроме.

В конкурсе "Красавица Навруза-2021", проходившем в Казани, победила представительница Казахстана Карина Кабдуллина, сообщает zakon.kz.

Как передает Татар-информ, в конкурсе участвовали шесть девушек из Татарстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Башкортостана и Казахстана.

Титула первой вице-мисс удостоилась Юлия Ким (Узбекистан). Второй вице-мисс стала Диана Зулпуева (Кыргызстан).

Праздник в честь весеннего равноденствия и начала Нового года у тюркских народов отметили сегодня на казанском ипподроме. Гостей и участников праздника поздравил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин. Он отметил, что в Год родных языков и народного единства национальные праздники становятся еще более значимыми.

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