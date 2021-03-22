WSJ: Вашингтону очень важно налаживать прочное сотрудничество с Казахстаном

Издание отмечает, что Казахстан и Узбекистан способны помочь США в борьбе с Пекином и в защите прав человека.

Для достижения своих геополитических целей новой американской администрации во главе с Джо Байденом надо будет уделить пристальное внимание Центральной Азии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

Как пишет издание The Wall Street Journal, Центральная Азия может стать тем ключом, который поможет США эффективнее противостоять Китаю.

Китай строит сухопутный мост в Европу и на Ближний Восток, который будет проходить через Центральную Азию. Новой администрации придется учитывать этот регион в своих стратегических расчетах, если она намерена возобновить связи с внешним миром после четырех лет политики Трампа под лозунгом "Америка прежде всего", - пишет специалист по вопросам национальной безопасности и внешней политики Камран Бохари.

Также в статье отмечено, что самые большие возможности у США в отношениях с Казахстаном.

Будучи самой крупной центральноазиатской страной по площади и размерам экономики, Казахстан является естественным лидером в этом регионе. При новом президенте Касым-Жомарте Токаеве он может стать настоящим стратегическим партнером США. Казахстан уже оказывает сопротивление Москве и Пекину по таким вопросам, как российские попытки сохранить свое региональное влияние и агрессивные китайские инвестиции. По этой причине он многое выиграет от укрепления сотрудничества с США, - подчеркнул автор.

По словам Бохари, сильный Казахстан, добивающийся успехов на пути политических реформ и экономического развития, может стать примером для всего региона. А еще он может стать олицетворением успеха американской кампании по формированию светского государственного управления в странах с мусульманских большинством, включая права женщин и меньшинств, а также охрану окружающей среды.

Казахстан может положительно отнестись к помощи США в реализации демократических реформ. Поэтому Вашингтону очень важно налаживать прочное сотрудничество с этой страной на всех уровнях, не ограничиваясь сопротивлением Китаю. Казахи демонстрируют лидерские качества в международной дипломатии, проведя несколько раундов сирийских мирных переговоров, а также организовав переговоры по Афганистану и Ирану. Казахстан способен помочь Вашингтону в афганском вопросе после ухода оттуда США, - заявил специалист по вопросам национальной безопасности и внешней политики Камран Бохари.

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