Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 232 906 случаев, из них:

в городе Алматы – 30191 (+410),

в городе Нур-Султан – 28248 (+203),

в ВКО – 22621(+20),

в Павлодарской области – 18811 (+37),

в Атырауской области – 18007 (+41),

в Карагандинской области – 16847(+90),

в Акмолинской области – 14896 (+51),

в ЗКО – 14338 (+93),

в Костанайской области – 13429 (+42),

в СКО – 12901 (+16),

в Алматинской области – 12360 (+95),

в городе Шымкенте – 6537 (+27),

в Жамбылской области – 6256 (+14),

в Актюбинской области – 4736 (+39),

в Туркестанской области – 4426 (+13),

в Мангистауской области – 4361 (+13),

в Кызылординской области – 3941 (+4).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 151,

в городе Алматы - 61,

в городе Шымкенте - 20,

в Акмолинской области - 57,

в Алматинской области - 116,

в Атырауской области - 51,

в ВКО - 14,

в ЗКО - 34,

в Карагандинской области - 82,

в Павлодарской области - 36,

в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровели 211 754 человека от COVID-19.

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