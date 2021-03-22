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Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим COVID-19

Фото: zakon.kz. 22 марта 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 232 906 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 30191 (+410),
  • в городе Нур-Султан – 28248 (+203),
  • в ВКО – 22621(+20),
  • в Павлодарской области – 18811 (+37),
  • в Атырауской области – 18007 (+41),
  • в Карагандинской области – 16847(+90),
  • в Акмолинской области – 14896 (+51),
  • в ЗКО – 14338 (+93),
  • в Костанайской области – 13429 (+42),
  • в СКО – 12901 (+16),
  • в Алматинской области – 12360 (+95),
  • в городе Шымкенте – 6537 (+27),
  • в Жамбылской области – 6256 (+14),
  • в Актюбинской области – 4736 (+39),
  • в Туркестанской области – 4426 (+13),
  • в Мангистауской области – 4361 (+13),
  • в Кызылординской области – 3941 (+4).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 151,
  • в городе Алматы - 61,
  • в городе Шымкенте - 20,
  • в Акмолинской области - 57,
  • в Алматинской области - 116,
  • в Атырауской области - 51,
  • в ВКО - 14,
  • в ЗКО - 34,
  • в Карагандинской области - 82,
  • в Павлодарской области - 36,
  • в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровели 211 754 человека от COVID-19.

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