Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 232 906 случаев, из них:
- в городе Алматы – 30191 (+410),
- в городе Нур-Султан – 28248 (+203),
- в ВКО – 22621(+20),
- в Павлодарской области – 18811 (+37),
- в Атырауской области – 18007 (+41),
- в Карагандинской области – 16847(+90),
- в Акмолинской области – 14896 (+51),
- в ЗКО – 14338 (+93),
- в Костанайской области – 13429 (+42),
- в СКО – 12901 (+16),
- в Алматинской области – 12360 (+95),
- в городе Шымкенте – 6537 (+27),
- в Жамбылской области – 6256 (+14),
- в Актюбинской области – 4736 (+39),
- в Туркестанской области – 4426 (+13),
- в Мангистауской области – 4361 (+13),
- в Кызылординской области – 3941 (+4).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 151,
- в городе Алматы - 61,
- в городе Шымкенте - 20,
- в Акмолинской области - 57,
- в Алматинской области - 116,
- в Атырауской области - 51,
- в ВКО - 14,
- в ЗКО - 34,
- в Карагандинской области - 82,
- в Павлодарской области - 36,
- в Туркестанской области - 5.
Всего в стране выздоровели 211 754 человека от COVID-19.
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