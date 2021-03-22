Врач предупредила о смертельной опасности недосыпа

Нехватка сна провоцирует опасные заболевания.

В настоящее время эпидемия нарушения сна распространяется по всему миру. Хронический недосып или бессонница могут быть смертельно опасны, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Волгоград онлайн"

Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-сомнолог Ольга Курушина.

Как только восходит луна, как только наступает ночь, глаза закрываются — и в организме включаются процессы, которые мы с вами называем отдыхом. Но на самом деле в это время наш мозг очень активно трудится. В это время происходит активация всех процессов метаболизма, а мозг очищает свои клетки от продуктов обмена. Мозг оздоравливается и восстанавливается, — отметила специалист.

Курушина пояснила, что полноценный ночной сон — это защита мозга от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

Врач также рассказала, что произойдет, если человек не будет спать ежедневно минимум пять часов. На следующий день ощущается разбитость и усталость. На второй — снижаются когнитивные функции, например память и внимание. На третьи-четвертые сутки без сна даже у абсолютно здоровых людей начнутся эпилептические приступы. На пятый-шестой день в работе мозга наступают необратимые нарушения, которые могут привести к летальному исходу.

Поэтому когда задают вопрос, что самое важное в нашей жизни — пища, вода или сон, — то сон будет гораздо более важным. Человек от недостатка сна умрет гораздо раньше, — подчеркнула Курушина.

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