Казахстанец стал призером Кубка мира по фехтованию на шпаге

В своем полуфинале казахстанец Эльмир Алимжанов бился с чемпионом мира.

В Казани на этапе Кубка мира по фехтованию на шпаге стартовал финальный блок, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В своем полуфинале казахстанец Эльмир Алимжанов бился с чемпионом мира.

Схватка с Гергеем Шиклоши из Венгрии оказалась на редкость конкурентной. Причем на протяжении всего боя Алимжанов владел преимуществом. В третьем раунде и вовсе казалось, что он заберет победу, имея отрыв в несколько уколов.

Шиклоши в свою очередь смог собраться, отыграть гандикап. В итоге все решил один укол. При счете 14:14 наиболее эффективно атаку провел соперник — венгр проходит в финал, а Алимжанов стал в итоге бронзовым призером Кубка мира.

Также третье место в активе у Ахмеда Эльсайеда из Египта. Шиклоши в финале сразиться с украинцем Игорем Рейзлиным.

Стоит отметить, что в 1/8 финала Эльмир прошел победителя Олимпиады Сан Ен Пака из Южной Кореи. Добавим, что для казахстанской команды это был первый международный старт за целый год. Часть этого периода прошла без полноценной подготовки и в усеченных условиях.

Турнирная сетка Эльмира Алимжанова оказалась одной из самых сложных на ЭКМ. В 1/32 он прошел Казуясу Минобе (Япония), становившегося бронзовым призером чемпионата Азии.

Далее Алимжанов оказался сильнее именитого француза Матиаса Биабиани (обладатель медалей ЭКМ). После этого была одна из самых важных схваток против упомянутого выше олимпийского чемпиона.

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