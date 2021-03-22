Привитые от КВИ беременные могут передавать антитела своим детям

Исследовательская группа намерена сосредоточиться на изучении динамики уровня антител у младенцев, чтобы определить потенциальный период иммунной защиты.

В Израиле, где прививочная кампания идет рекордными темпами, обнародовали новые данные, которые показывают, насколько важна вакцина для будущих матерей и их детей, сообщает zakon.kz со ссылкой на silkway.news.

В исследование, которое проводилось в медицинском центре университета Хадасса в Иерусалиме, включены данные 20 рожениц, получивших оба компонента вакцины Pfizer и BioNTech на третьем триместре. У всех женщин и родившихся детей были обнаружены нейтрализующие антитела IgG к SARS-Cov-2. Ученые считают, что иммунитет был передан от матерей к детям через плаценту.

Уровни антител материнской сыворотке положительно коррелировали с их концентрацией в пуповинной крови, – отметили авторы исследования.

Поскольку выборка совсем небольшая, ученые сообщили о необходимости более масштабных исследований, а также оценки эффективности и безопасности вакцинации на разных сроках беременности. Однако полученные результаты показывают, что вакцинация беременных женщин может обеспечить защиту матери и новорожденного от коронавируса, подчеркнули авторы.

В ближайшее время исследовательская группа намерена сосредоточиться на изучении динамики уровня антител у младенцев, чтобы определить потенциальный период иммунной защиты.

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