С Байконура запущена ракета "Союз-2.1а" с 38 спутниками

На орбиту отправляются космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1 (Республика Корея)

22 марта Роскосмос запускает на орбиту 38 спутников из 18 стран с космодрома Байконур, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

На ракете "Союз-2.1а" на орбиту отправляются космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина.

Также на орбиту отправляются первый спутник Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, спутник "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс" и другие аппараты.

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