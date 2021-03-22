8-летний Ералы Долқын из Акмолинской области стал победителем конкурса «Караван доброты»

Участниками проекта являются казахстанцы, которые вносят свой вклад в решение социальных, общественных проблем, и своими добрыми поступками мотивируют других.

Маленький житель поселка Косшы Целиноградского района Ералы Долқын завоевал Гран-при республиканского благотворительного конкурса "Караван доброты", сообщает zakon.kz.

Конкурс, направленный на популяризацию благотворительной деятельности, активизацию гражданских инициатив населения и укрепление таких нравственных ценностей, как доброта, милосердие, забота и гуманизм, проводится с третий год подряд при поддержке Фонда Первого Президента РК, Ассоциации деловых женщин Казахстана, Агентства "Хабар" и телеканала "КТК", - передает управление внутренней политики.

Участниками проекта являются казахстанцы, которые вносят свой вклад в решение социальных, общественных проблем, и своими добрыми поступками мотивируют других.

Ежегодно победители конкурса определяются в таких номинациях, как "Туған жер", "Асар", "Мейірім жолында", "Батыл жүрек", "История благотворительности".

В 2020 году были добавлены новые номинации "Милосердие к животному" и "Детское сердце".

В этом году по итогам республиканского конкурса "Караван доброты" 8-летний Ералы Долқын стал самым молодым участником в номинации "Детское сердце". Он собрал монеты, которые родители давали ему на покупку сладостей, и направил их на приобретение аппарата вентиляции легких. Несмотря на свой юный возраст, Ералы проявил патриотизм, отзывчивость и активную гражданскую позицию.

К слову, в благотворительном конкурсе приняли участие 667 кандидатов из различных регионов страны. Победителям и призерам конкурса от организаторов были вручены медали и памятные призы.

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