Карантинные меры усилили в Актюбинской области

Строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых мероприятий.

С 22 марта в Актюбинской области действует новое постановление главного санитарного врача Нурсулу Беркимбаевой о требованиях по карантину, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, в области введен запрет на:

проведение конференций, выставок, форумов, зрелищных, а также семейных, торжественных, праздничных корпоративов, памятных и других мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому;

проведение поминок;

деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярдные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг - центры, кальянные (в том, числе при объектах общественного питания), детские игровые площадки и аттракционы, в закрытых помещениях, батуты и другие), букмекерских контор и лото-клубов, в том числе розыгрыш лотерей;

деятельности детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп;

работу столовой в организациях образования начального, среднего и основного среднего уровня, средних и высших учебных заведений;

деятельности банкетных залов;

деятельности саун в воскресные дни.

Главный санврач разрешил деятельность некоторых объектов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режимов, а также социальной дистанции:

1) детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи с соблюдением требований приложения 19 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

2) медицинских центров, кабинетов, стоматологии по предварительной записи;

3) общественного транспорта в городах в будние и выходные дни – в штатном режиме (с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, заполняемостью общественного транспорта по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, установка в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, обязательное ношение масок пассажирами, водителями и кондукторами) при соблюдении требований приложения 15 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

4) банков, ЦОН, отделения АО «Казпочта» с ограничением по времени с 09.00.часов до 18.00.часов, с соблюдением требований приложения 1 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

5) дежурных групп дошкольных учреждений при соблюдении комплектации групп не более 20 человек с соблюдением требований приложения 14 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

6) государственных органов (организаций, предприятий, офисы), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением требований приложения 1 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года (при этом 50% сотрудников остаются на удаленном режиме, 50% на очном режиме);

7) религиозных объектов без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением требований приложения 20 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

8) объектов общественного питания (в помещении) с разрешением работы с 7 до 24 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, с соблюдением требований приложения 21 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

При этом строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых мероприятий.

Разрешаются услуги по доставке еды, при соблюдении требований приложения 22 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан 67 от 25 декабря 2020 года;

9) сауны в будние дни кроме воскресенья, согласно внутреннего распорядка, с соблюдением требований приложения 16 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

10) движения пригородных пассажирских поездов/электричек (без общих вагонов), движения пассажирских поездов (без общих вагонов), при соблюдении требований приложения 15 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

11) театров, кинотеатров, концертных залов, при соблюдении заполняемости не более 20% и требований приложения 9 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25декабря2020 года;

12) промышленных и производственных предприятий всех видов деятельности, в том числе работающих вахтовым методом, строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства согласно внутреннего распорядка, с соблюдением требований приложений 13, 25, 28 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

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