Иван Ургант заразился коронавирусом

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При этом шоумен не уточнил, как себя чувствует.
Российский телеведущий Иван Ургант сообщил о заражении коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи, — написал он.
Также он поблагодарил всех за беспокойство, отметив что самоизолировался дома и чувствует себя нормально.
В комментариях Урганту желают здоровья и сетуют, что он не прошел вакцинацию.
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